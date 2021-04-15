Жена известного украинского комика Евгения Кошевого из "Квартал 95" Ксения показала новый стильный образ

Как пишет Politeka.net, Ксения Кошевая не такая публичная, как звездный муж, и предпочитает заниматься воспитанием детей. Но красотка стала позировать для одного из украинских брендов, впечатляя жизнерадостностью и стильными образами.

Так, в этот раз, на страничке бренда появились новые кадры "баловства" Ксении Кошевой. Звезда позировала в белом пиджаке на голое тело и штанах. На первом фото улыбающуюся красотку сняли довольно крупным планом и можно заметить украшение на шее, что висело над зоной декольте. На втором снимке Ксению показали во весь рост возле зеркала.

"Прекрасная новость", - было написано под публикаций в социальной сети Инстаграм.

Мы писали, что жена звезды Студии «Квартал 95» Евгения Кошевого поделилась итогами года, в которых рассказала о большой потере.

По словам Ксении, она лишилась важного для нее человека.

«Когда этот год поставил жирную точку и лишил нас очень близкого и родного человека. Моей Галинки. И прошу не прибавлять этот год к моему возрасту, я им практически не пользовалась. Но! Все-таки были и хорошие моменты, чего кривить душой)) Новые, позитивные знакомства!!! Я благодарна судьбе, что на моем пути встречаются искренние люди!», - написала жена Кошевого.

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