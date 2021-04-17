Актриса и певица Дженнифер Лопес взбудоражила публику слишком смелым образом

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 51-летней звезды в Инстаграм опубликовали свежие фото, на которых Джей Ло изумила нарядом, появившись на сцене.

Певица нарядилась в оригинальное платье с целомудренным закрытым верхом, но зато раскрепощенным низом - таких разрезов публика еще не видела, они доходили почти до талии. Таким образом, все внимание на мощные бедра красотки, которыми та, конечно не соблазнила разве что слепого.

Лук дополнил геометрический узор на черном платье, а также роскошные длинные волосы до ягодиц.

"Сила, которой она обладает на сцене, невероятна... Она потрясает каждым выступлением... Когда она поет, ее сияние еще больше, она просто лучшая! ❤", - подписал фото автор поста.

И пользователи с ним согласились, комментируя увиденное:

"Просто замечательно❤️❤️😍"

"Мне нравится это платье"

"У нее уникальный стиль, она впечатляет ❤️"

"Красивая женщина👏"

"Элегантность - неотъемлемая черта вашей личности ❤️😍"

"Я представляю, как ты будешь голой, мне бы очень хотелось... 😍"

Джей Ло, фигура которой является предметом вожделения и зависти, ранее делилась секретом, как ей удается всегда быть подтянутой и свежей. В этом звезде помогает настоящая одержимость спортом. Лопес не перестает заниматься даже в собственный день рождения.

«Иногда, после насыщенного или рабочего дня, переходящего в ночь, мне хочется пропустить тренировку, но я говорю себе: просто встань и иди в спортзал, это займет всего лишь час», — рассказывала она в одном из интервью.

А восстановиться после усиленных тренировок ей помогают перекусы фруктами и овощами и отдых с детьми.

Напомним, что 51-летняя Лопес в крошечном топике отбросила стыд, выпятив формы: "Прекрасно"

Как сообщала Politeka, 51-річна Лопес в пикантной позе сверкнула своей гордостью в приспущеной рубашке: "Посля свидания..."