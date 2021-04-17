Актриса Анджелина Джоли взбудоражила поклонников, появившись на улице в смелом образе со взрослыми сыновьями

Как передает Politeka.net, папарацци засняли 45-летнюю звезду с Мэддоксом и Паксом во время прогулки, фото опубликованы на одной из фан-страничек актрисы.

Так, Джоли вышла в свет в тонкой маечке телесного оттенка, кремовом тренче и такого же цвета свободных брюках. Черные солнцезащитные очки и красная сумочка дополнили лук. При этом все внимание было приковано к бюсту красотки. Анджелина "забыла" про лифчик, засветив немного больше, чем хотела.

"Гордая мама", - так подписал фото автор поста, хотя пользователи, скорее, назвали бы ее "горячая мамочка". Публика кинулась с энтузиазмом обсуждать увиденное:

"Она выглядит великолепно, супер красиво и сексуально в длинном наряде ❤️"

"Я люблю вас всех, Анджелина, моя неповторимая и настоящая любовь навсегда 😍😍"

"Немного прохладно😁😎"

"Ты элегантная прекрасная женщина, всегда красивая❤️"

Напомним, Джоли усыновила Мэддокса, старшего из их клана с Брэдом Питтом, в 2002 году, когда ему было всего 7 месяцев. Мальчик родился в Камбодже. На тот момент актриса была еще замужем за Билли Бобом Торнтоном, но спустя год пара развелась, и Джоли оформила единоличную опеку. Позднее, когда Джоли стала встречаться с Питтом, Брэд усыновил Мэддокса. Сейчас парень учится в университете Йонсей в Сеуле, изучая биохимию.

Пакс родился во Вьетнаме в 2003 году и был усыновлен парой в 2007-м. Как рассказала Джоли в одном из интервью, Пакс хотел бы связать свою жизнь с кино. Но пока он не обучается киноискусству профессионально и только присматривается ко всем процессам на съемках вместе с мамой.

Напомним, что искусительная Анджелина Джоли в кружевном боди пошалила на кровати, нацепив наручники: "Чудо-женщина".

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли расслабилась на диванчике, блеснув сочными формами без белья: "Мое сердце выскакивает".