Сердцеед Олег Винник уже давно покорил миллионы украинок, но все также остается загадочным артистом

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Олег Винник, который стал звездным детективом в шоу "Маска", уже давно покорил сердца миллионов женщин. Фанаток певца называют волчицами, а их количество постоянно растет, чему Олег несомненно рад. Однако, свою личную жизнь, в отличие от многих звездных коллег артист трепетно бережет, так что о его семье мало что известно.

В соцсети Instagram есть множество фан-страниц, посвященных артисту, и не только ему. Так, недавно в фан-аккаунте посвященному певице Таюне (Таисия Сватко) появилось необычное фото семейного портрета, на котором видно Олега, его вероятную супругу Таисию и маленького сына на руках. Поклонники уже давно догадываются, что бэк-вокалистка Винника Таюне его законная жена, более того, ходят слухи, что у пары есть маленький ребенок по имени Юлиан.

На портрете Таюне в красивом пышном платье присела на кресло и держит на коленях сына, а Олег в нарядном костюме стоит рядом и прижимается к женщине. На самом деле не понятно, подлинный ли это портрет, либо же творчество поклонников, однако в комментариях началось бурное обсуждение этой публикации. "Красота", "Очень красиво", "Чудесная семья", "Сын Юлиан, красивое имя", "Это фото нынешнего времени", "Почему-то Олег вас ставит на задний план, а вы красотка, по сравнению с ним и талантливая. Ему надо вами гордиться и всегда быть рядом с вами", "Нет слов! Элегантно, красиво! Счастья вам!", - пишут в комментариях к фото.

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