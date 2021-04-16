Популярная певица Надя Дорофеева удивила поклонников жгучим танцем прямо на кухне

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева после распада группы "Время и Стекло" начала сольную карьеру и недавно презентовала свой первый сольный альбом. Также артистка сидит в тренерском кресле вокального шоу "Голос країни", где ведет целую команду начинающих певцов. В своем Instagram звезда часто радует публику яркими публикациями из своей насыщенной жизни, и в этот раз показала домашний досуг с мужем.

На кадрах, которые Надя показала в сторис, можно увидеть, как она танцует прямо на кухне под веселую музыку. Перед камерой красотка появилась в светлом наряде – на ней широкие брюки и мини-топ, поверх которого она накинула легкую кофточку. Этот наряд красиво подчеркнул изящные формы и упругое декольте певицы. Волосы артистки собраны в небрежный пучок, а на ее лице легкий макияж, она веселится, ритмично двигаясь под музыку.

И все это веселье продолжалось до того момента, пока муж Дорофеевой Владимир Дантес не выключил музыку. Надя, судя по всему, сильно расстроилась, в кадре слышно ее громкое возмущенное: "Нуууу". Свою сторис певица подписала: "Человек-облом", и отметила там страницу мужа.

Напомним, Беспечные Дорофеева и Потап забыли о Дантесе и Каменских, прижавшись друг к другу: "Огонь".

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