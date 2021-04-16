Известная певица Анастасия Приходько ответила на вопрос фанатов, были ли у нее отношение с Валерием Меладзе

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и участница шоу "Маска" Анастасия Приходько недавно родила третьего ребенка. Причем беременность звезда тщательно скрывала, даже во время участия в "Маске", а на съемках и даже на родах ее сопровождал любимый муж. В своих Instagram-сторис Настя решила ответить на волнующие фанатов вопросы, и среди прочего рассказала об отношениях с российским исполнителем Валерием Меладзе.

Как известно, в далеком 2008 году Анастасия презентовала хит "Безответно", который исполнила с известным российским исполнителем Валерием Меладзе. Похоже, именно поэтому у кого-то и ее поклонников возник вопрос о возможных романтических отношениях звезд. Однако, в сторис Настя ответила, что ничего между ними не было. "Это жестокий вопрос. Роман с Меладзе… Нет, не было даже намека. Вы шо? Вопрос вообще…", - ответила Приходько с улыбкой на лице.

Также в соцсети Анастасия ответила на вопрос, почему долгое время не выступает на сцене и не дает концертов. "Было много чего. То там занималась политикой, если можно так называть, ну были там нюансы. Потом пришла пандемия, потом вот это вот все конец света. И вот в итоге я решила под конец света петь обратно", - весело говорит артистка.

Приходько также поделилась, что из-за пандемии и масочного режима ее редко узнают на лице. Надо сказать, что этот факт очень тешит исполнительницу. "Это прекрасно. Можно ходить и ни в чем себе не отказывать – как угодно, где угодно, вести себя как угодно", - призналась Настя.

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