Супруга "Холостяка" Никиты Добрынина - победительница проекта Даша Квиткова поделилась личным видео из ванной

Чтобы провести свой идеалньый отпуск перед рождением сына, Даша с Никитой решили отдохнуть заграницей уже ближе к последним месяцам беременности. При этом пара не стала отрицать, что они очень ждут перемен в их жизни, а пока сами принимают новых себя. Квиткова в свою очередь решила показать чувственное видео из ванной с ноткой пикантности.

Напомним, недавно молодая семья отправилась на отдых в Дубай, причем после того, как запланированное время закончилось, влюбленные приняли решение остаться еще на неделю. Теперь пара переехала в новый отель, комнаты которого сама показала по прибытию. Похоже, Даша наслаждалется сменой обстановки и важным периодом своей жизни.

В этот раз в ванной, распахнув банный халат, девушка показала себя без оставшейся одежды. Но благодаря удачному ракурсу и акценту на уже большом животе, видео получилось довольно чувственным.

«Божественно красивое видео; какая красивая😍; Красота 😍; Вы прекрасны, Даша❤️; Очень красиво и мило 😍🔥; Мило😍; Это точно, сравнимо с чудом ❤; Как красиво 😍; Показалось 😂; Нежная и шикарная❤🤗; сама женственность😍; Очень нежно 🤍✨🤍; Божее какая красота 🥰☁️💗; Какое же это классное чувство, когда внутри тебя человечек ❤️; Вы прекрасны,вам очень идёт беременность❤; Какой трепет 😍❤️; Красивая, Даша, вам только и быть беременной! Такая аккуратная и женственная фигура!», - отвечают в сети.

Также беременная девушка показала видео из раздевалки на котором решила правдиво показать фанатам, что у нее целлюлит.

"А это видео напоминание о том, что все мы живые люди. Вот я меряю футболку и показываю вам, что у меня появился целлюлит. И я этого не стесняюсь. Все уберем и поборем после родов. Выкладываю это для того, чтобы вы знали, что у всех есть свои особенности. Идеальные картинки в инстаграме – это хорошо, но мы же все живые", - откровенно подписала сторис Квиткова.

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