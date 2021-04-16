Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли с ярким макияжем на лице впечатлила своей красотой
Анджелина Джоли является эталоном красоты для миллионов женщин, причем многие косметологи массово называют процедуры по улучшению цвета кожи, углов челюсти или профиля в целом именем знаменитой актрисы. Ее выдающаяся красота настолько запомнилась поклонникам, что даже сейчас они публикуют лучшие фото с модными образами актрисы.
Как можно заметить, Джоли достаточно макияжа с накладными ресницами, аккуратно подведенных губ и удачного тона, чтобы выглядеть весьма роскошно, причем спрятать естественную красоту ей не удается. Благодаря аккуратным чертам лица Анджелина выглядит очень соблазнительно, в то время как подростком Джоли была убеждена, что она выглядит совсем не привлекательно, поэтому комплексовала и даже начала фанатично худеть.
Сейчас звезда уже не борется с такими комплексами, но и избегать старости не спешит. По словам звезды, она не хочет делать сильных изменений во внешности.
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«Прекрасная❤️❤; очень милая❤️; чертовски потрясающая принцесса❤️; просто взгляд-магнит; Вы очень красивая️🌹; самая идеальная из всех актрис🔥; похлопайте, это чудесно😍 идеальное преступление против красоты; какой бы наряд там ни был, все смотрят сюда❤; лицо ангела», - пишут в сети.
На фан-аккаунте Джоли также появился пост с довольно стильным кадром, сделанным специально для интервью с модным глянцем. В ходе общения с главным редактором Джоли не только заговорила о личном, но и согласилась показать роскошный дом, в котором живет с детьми, а также сменила несколько образов для съемки.
Один из образов Джоли пришелся по душе фанатам, которые были покорены видом. В темно-коричневых тонах и кофейном гольфе, артистка идеально подчеркнула стройную фигуру, идеальные линии ее ног стали более заметными благодаря туфлям лодочкам на шпильке, а макияж заметно омолодил Джоли.
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