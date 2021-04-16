Популярная украинская певица Ани Лорак опубликовала в соцсети жаркое фото с пляжа на Мальдивах

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская артистка Ани Лорак, которая много лет живет и строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто радует своих фанатов яркими публикациями в микроблоге в Instagram. Так, недавно звезда выложила в сторис кадры на борту самолета, а теперь показала соблазнительный снимок с роскошного мальдивского пляжа.

Как видно, на новом фото Ани запечатлена, стоя босыми ногами на белом песочке у самой воды, а за ее спиной открывается потрясающий океанический пейзаж. Перед камерой она появилась в соблазнительном образе – на ней стильный красный купальник, который отлично подчеркивает идеальную фигуру и длинные стройные ноги. Дополняет образ интересная поза, в которой стоит артистка, нежась на солнце. Волосы Ани собраны в высокий небрежный пучок на макушке, а на ее лице модные солнцезащитные очки.

В подписи к фотографии Лорак оставила сердечко-эмодзи, не написав ничего. А поклонники тут же принялись обсуждать снимок, отмечая идеальные формы 42-летней звезды. "Ну что за эталон красоты и женственности. Бомба!", "Эта фигура меня сводит с ума", "Потрясающая! Хорошего отдыха!", "Такая красивая, не могу просто", "Вау, шикарная", "Красотка", "Идеальная", "Фигура огонь", "Очаровательна и восхитительна, эталон для подражания нынешнему поколению, Мэрилин Монро 21 века, это всё Вы!", - пишут пользователи в комментариях к фото певицы.

Напомним, 42-летняя фигуристая певица Ани Лорак впечатлила фанатов дерзким образом в красном: "Что же мучаете нас?".

Как сообщала Politeka, 42-летняя певица Ани Лорак счастлива и больше не одинока, фото нежностей попали в сеть: "Мой защитник".

Также Politeka писала, Любовница бывшего мужа певицы Ани Лорак пококетничала перед камерой в костюме зайки: Мурат не смог устоять.