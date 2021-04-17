Известная певица Анастасия Приходько ответила на вопрос фанатов, были ли у нее отношение с Валерием Меладзе

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и участница шоу "Маска" Анастасия Приходько недавно родила третьего ребенка. Причем беременность звезда тщательно скрывала, даже во время участия в "Маске", а на съемках и даже на родах ее сопровождал любимый муж. Недавно, в своем Instagram звезда выложила провокационное фото, а в подписи к нему громко заявила о возвращении на сцену после долгих лет затишья.

На новом черно-белом снимке смелая Настя предстала на обзор публики в откровенном образе. На ней темные брюки и пиджак, под которым нет ничего, а на шее висит необычное украшение. Волосы артистки распущены и небрежно уложены, а на ее лице легкий макияж, она загадочно смотрит в объектив, облокотившись на стул.

В подписи к фотографии Приходько заявила о своем возвращении на сцену. По словам певицы, она готова к этому, несмотря ни на что. "Я готовлюсь к тому, чтоб вновь вернуться к творческой деятельности. Для меня это крайне важно и мне это очень хочется. Я растворяюсь на сцене и мне кажется дотрагиваюсь к верхушкам звёзд. Так что я готова несмотря на то, что желтая пресса и диванные критики порой не скупятся на горячее словцо. Я безумно рада, что у меня получилось сделать то, о чем я мечтала! Но, сейчас я думаю, что дальше пойду в том стиле, с которого начинала свою сценическую деятельность. И уже работаю над песней, которая понравилась мне просто с первых нот", — рассказала Анастасия, чем здорово порадовала своих поклонников.

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