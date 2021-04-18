Известная украинская певица Оля Полякова показала, как проходит тренировка

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова уже давно завоевала сердца украинцев не только пением, но и роскошной фигурой. Но идеальные формы не даются просто так и красотка активно поддерживает свое тело в тонусе, тренируясь. Иногда Полякова публикует видео своих занятий, как случилось и в этот раз.

Полякова в социальной сети Инстаграм оставила часовое видео, где вместе с известным тренером - Харьковенко Сашей. Оля проводила свое занятие на стадионе им. Лобановского в Киеве.

"Треша. Фитнес заряжает позитивом, энергией, здоровьем и гордостью за себя! Сегодня занимаемся с тренером Харьковенко Сашей и делаем акцент на наши прекрасные бедра, ягодицы и пресс. Сначала хорошенько разминаемся и растягиваемся! Приступаем выполнять каждое упражнение с улыбкой. Тело горит, девчонки! Тренируясь по 30-40 мин. три раза в неделю, вы заметите результаты уже через месяц!", - написала Оля под фото.

Фанаты посмотрели ролик более 15 тысяч раз и написали комментарии:

"Доброго дня", "Спасибо большое, мне понравилась очень тренировка", "Спасибо. было круто", "Супер-мега тренировка", "Спасибо большое, за позитив!".

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