Популярная украинская певица Тина Кароль в стильном костюме с "дырявыми" брюками показала новый образ

В последнее время многие пользователи были недовольны сменами стиля звезды, которая экспериментировала с имиджем и несколько раз поражала выходом в свет. Латексные лосины, кожаные костюмы и платья с неприличными декольте стали причиной бурных обсуждений фигуры исполнительницы.

По мнению поклонников, звезде подходят более женственные силуэтные наряды, которые не выставляют напоказ ее зону декольте, а также не подчеркивают талию. Недавно на одном из мероприятий Тина Кароль появилась в довольно скромном классическом наряде – черном костюме без принтов и украшений.

И лишь одна пикантная деталь в модном луке придала артистке озорства. На брюках Тины во время того, как она позирует перед камерой, можно заметить вырезы-капли на бедрах, которые смотрятся довольно необычно. Благодаря модной детали звезад удачно подчеркнула стройность своих ног.

Образ звезды с «дырявым» нарядом сразу обсудили в сети: «Тина в брючном костюме 🤤 Неужели дождались; Это лучший образ Тины❤️; Любимая❤️ Невероятно красивая🔥; Крашиха💔; Солнышко наше, ми тебя любим Тина❤; какая красииивая💔; От куда видео?🥺; Королева. Лучшая!!))».

Ранее звезда пожаловалась на обстановку во время работы на шоу "Голос". Ведущий поинтересовался у певицы, тяжело ли ей судить участников и какие эмоции она испытывает при этом. Тина неожиданно выдала неприглядную правду.

"Я ничего не сужу, выбирать - ужасно! Это кошмар... это ответственность, это боль и это бессонные ночи, и в итоге я со всеми остаюсь на связи и помогаю им продюсировать песни, ставлю их на радио, даже так бывает", - поделилась звезда.

Напомним, что Горбунов засветил закулисье "Голосу країни", что не показывают зрителям: «Грустненько от этого».

Как сообщала Politeka, Дан Балан устроил Тине сюрприз на "Голосі країни", неожиданно появившись с мамой: "Горько!"