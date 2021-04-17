Известная украинская ведущая новостей Лидия Таран показала себя с дочерью на шопинге

Как пишет Politeka.net, Лидия Таран более 20 лет работает на ТВ. Красотка довольно долго ведет программу новостей на одном из центральных каналов страны. Не забывает красотка и о социальных сетях, где за ней следят десятки тысяч украинцев.

В этот раз Лидия опубликовала фотографию со своей дочерью во время шопинга по магазинам. Девушки были в масках, но сняли их с лица, чтобы сделать фото.

"Когда собирались весь день тихо быть дома. Но здесь позвонила мама, которой уже срочно надо формочки, муку, дрожжи ну и все, без чего порядочный хозяйка не может встретить Пасху ... пришлось изучать пасхальный ассортимент супермаркетов, да, мы знаем, что еще 2 недели до, но мы уже готовы . А Вы? Уже скуповуетесь", - написала Лидия.

Фанаты поставили более 400 лайков и написали комментарии:

"Самая красивая ведущая)", "Тоже готовы", "Это круто, надеюсь, купите только самое лучшее", "Тоже только что купили тренироваться печь паски".

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В этот раз звезда пришла на утреннее шоу вместе со своим братом, представив его публике.

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