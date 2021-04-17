Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес в спортивном костюме подчеркнула формы удачным образом

Популярная исполнительница постоянно показывает в Инстаграм, как выглядит в самых разных модных нарядах. Так как на концертах Дженнифер предпочитает открытые образы с камнями, драгоценностями и неприкрывающие ее ноги, в реально жизни Лопес старется не показывать подобный эптаж.

В повседневной жизни Дженнифер чаще всего можно заметить на прогулке в спортивном костюме, кроссовках и с собранными волосами. При этом в руках Лопес неизменно будет держать бутылку воды, так как одержима темой увлажнения кожи благодаря уходовым средствам, маслам и правильному водному балансу.

На фото видно, что Дженнифер находится в отменной форме благодаря правильной работе над собой, а ее внешность в 51 год – это результат тренировок, питания и заботы о лице. В простом спортивном костюме знаменитость выглядела очень соблазнительно, благодаря ухоженному виду.

В целом, светлое лицо без морщин вызывает недоумение, ведь по мнению фанатов, без ботокса такое вряд ли было бы возможным.

В одном из интервью Джей Ло рассказала, что даже на вечеринках или встречах с друзьями, она заказывает что-то полезное, не пьет и просто старается полезно питаться. Причем ради фигуры Дженнифер никогда не отказывается от посещения спортзала. А за лицо вообще фанатично боится, поэтому всегда увлажняет, питает и делает скрабы.

«Такая красивая 😍; Так тебя люблю !! Счастливая пятница у тебя была, Джен; Королева; Всегда так потрясающе; Ясс королева свечение безумное; Ух! Пылающий огонь; ты такая потрясающая, вау😻; Уля-ля, какая роза, я скучал по тебе, мама; Черт возьми, твои селфи - что-то еще лучшее; Такая красивая; Ты такая красивая 🥺❤️; хах- хватит дух захватывать! 🥺;ты всегда светишься 😍», - пишут пользователи.

Напомним, 51-летняя Дженнифер Лопес в черном лифчике и в "дырявом" костюме потрясла видом: "На девятом небе".

Как сообщала Politeka, знойная Лопес в платье с непристойным декольте показала свои "козыри": "Как роза в футляре".

Также Politeka писала, что 51-летняя Лопес забыла о скромности, выплясывая в мини-боди: "Аж кипит".