Джоли была замечена на прогулке с дочерью

Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли вместе с дочерью Вивьен была замечена на прогулке

Вчера в сети появились свежие фото с актрисой, проводящей время вместе с дочерью. Так, Анджелина Джоли и ее дочь Вивьен были замечены за покупками цветов в цветочном магазине Loz Felize.

Шопинг выходного дня в семье Джоли стал традицией, чаще всего фотографы подлавливают артистку именно в выходные, когда она отправляется за покупками с детьми. Так, в этот раз знаменитость вместе с 12-летней дочерью Вивьен отправилась по магазинам в модный район в Лос-Анджелесе.

Прогуливаясь в обнимку, звезда выглядела вполне счастливой. Причем скрывая фигуру, она все равно выглядела стильно в черном платье в пол, с пиджаком оверсайз и кожаных шлепанцах, вот Вивьен надела черные шорты и толстовку с рисунком Винни Пуха. В целом, звезда с дочерью выглядели вполне счастливыми после шопинга и не обращали внимания на парарацци.

Отметим, благодаря аккуратным чертам лица Анджелина выглядит очень соблазнительно, в то время как подростком Джоли была убеждена, что она выглядит совсем не привлекательно, поэтому комплексовала и даже начала фанатично худеть.

Сейчас звезда уже не борется с такими комплексами, но и избегать старости не спешит. По словам звезды, она не хочет делать сильных изменений во внешности.

«Прекрасная❤️❤; очень милая❤️ такая беззаботность; чертовски потрясающая принцесса❤️; просто взгляд-магнит; Вы очень красивая️🌹; самая идеальная из всех актрис🔥; похлопайте, это чудесно😍 идеальное преступление против красоты; какой бы наряд там ни был, все смотрят сюда❤; лицо ангела», - пишут в сети.

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