В сети появилось фото молдавского музыканта Дана Балана с маленькой девочкой

Как сообщает Politeka.net, в соцсети Instagram на фан-странице, посвященной молдавскому музыканту Дану Балану поклонники опубликовали милое фото артиста, на котором он позирует в компании маленькой девочки. Многие решили, что малышка – юная фанатка исполнителя, а другие начали обсуждать тему возможного нового проекта с детьми, в котором он будет участвовать.

На новом снимке Дан присел рядом с нарядной девочкой и приобнял ее, а позади них видно толпу людей. Перед камерой молдавский красавчик появился в темных брюках и сером пиджаке, а в одной руке держит небольшой букет и какую-то белою вещь. Некоторые фанаты заметили, что у Балана новая прическа – его кудри слегка взъерошены, а на лице едва заметная улыбка.

В подписи к кадру написали: "Какая милота". В пользователи тут же принялись обсуждать снимок, засыпая артиста комплиментами. "Так трогательно. Дан будет прекрасным отцом. Только бы это случилось побыстрее", "У Дана новая прическа?", "Тебе идет такая роль", "Красивое, приятное, доброе фото", "Море восхищения", "Как трогательно", "Невероятная красота", "Поскорее бы", "Девочки, кто знает, как называется новый проект, в котором Дан будет общаться с детками и будет ли он показан по телевидению?", "Как Дану идут дети. Желаю!", — пишут в комментариях к фото.

Напомним, Дана Балана засекли в обществе полуголых блондинок, выбор мало кто одобрил: "Только портят все...".

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