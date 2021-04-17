Новая жена ведущего шоу "Маска" Владимира Остапчука Кристина Горняк показала кадры их семейной идиллии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Кристины в соцсети.

Так, жена украинского телведучого добавила в сторис видео из дома своей мамы, куда они приехали вместе в Владимиром в выходные.

Снимая видео в доме мамы, Кристина рассказала, что обычно именно она их угощает, однако сегодня все иначе - "на хозяйстве" они с Остапчуком.

"Мы готовим ужин! Так, зайчик, что здесь у тебя?" - обратилась она к своему мужу.

В ответ на это телеведущий признался, что подъедает сыр. Кристина рассказала, что они с любимым готовят мясо, салат, и будет очень вкусно.

"Нет ничего лучше, чем сесть вместе за стол! Все, ужинаем", - сказала Кристина, снимая на видео красивый семейный стол.

Семья провозгласила тост за скорейшее выздоровление, и Кристина добавила: "Да, мамочка, за тебя, потому что долго ты не сможешь не командовать!".

Также на странице Кристины появилось забавное видео, как Остапчук "ворует" торт.

"О - опасность!" - прокомментировал он и пошел с десертом в комнату.

Напомним, серьезная беда нагрянула в семью Остапчука, понадобилась срочная помощь хирурга: "с криками, в слезах..."

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