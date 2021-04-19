Бывшая жена украинского рэпера Потапа, продюсер Ирина Горовая, рассказала о полезной инициативе со звездами
Экс-супруга артиста решила сделать полезное дело вместе со звездами украинской эстрады, пишет Politeka.net. Ирина рассказала об этом в своем Инстаграм.
Продюсер опубликовала фото, на которых можно заметить телеведущую Валентину Хамайко, экс-солистку группы "Nikita" Анастасию Кумейко, бывшего солиста группы "Время и Стекло" Позитива (Алексея Завгороднего), победителя "Мастер Шеф" Евгения Клопотенко, певицу Мишель Андраде и других.
К слову, Горовая была в стильном плаще, завершив образ модными аксессуарами.
В публикации продюсер рассказала, что вместе с украинскими знаменитостями было высажено несколько маленьких зеленых елок в лесу.
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"Вы знаете, это была не просто высадка деревьев, это был некий ритуал для каждого из нас, ведь в процессе мы морально 🧘🏼♀️ наполнялись, давали начало чему-то новому в нашей жизни, закладывали те росточки, с которых потом вырастет нечто могущественное и животворящее! Маленькие елочки станут лесом, а наши мечты и планы - реальностью)", - поделилась впечатлениями звезда.
Также в конце красотка призвала украинцев заняться озеленением, а именно - высадить хотя бы одно дерево рядом со своим домом.
"И я гарантирую, что ваша жизнь наполниться новыми смыслами и чистой энергией! Все начинается с нас! 🌿", - поделилась Ирина.
Пользователи сети поблагодарили Ирину за полезное дело, а также написали комплименты ее внешности.
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