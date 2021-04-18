Ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук удивил внешностью в образе известного персонажа кино

Не так давно закончился первый сезон шоу "Маска", передает Politeka.net. Тем временем в сети не утихают обсуждения образов участников, детективов и ведущих проекта.

Все дело в том, что программа очень понравилась украинским зрителям, и некоторые признаются, что с нетерпением ждут новых выпусков.

На официальной странице проекта опубликовали видео, в котором вспомнили яркий момент появления ведущего Остапчука в образе железного Терминатора. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Заметив яркого ведущего DZIDZIO и Олег Винник не смогли скрыть эмоций, показав свое удивление.

"Признавайтесь, в каком образе вы хотели бы увидеть нашего ведущего Владимира Остапчука? После тети Розы он может превратиться, в кого угодно. Смотрите выступления героев и веселые моменты шоу на YouTube-канале «Маска. Украина »🖤", - написали авторы поста.

За час публикация собрала более 4000 просмотров и много комментариев.

"В костюме панды, в костюме Вилли Вонки", "Шрэк", "В образе паука", "Я хотела увидеть его в образе Шерлока Холмса", "В образе травести-дивы 😂", "В образе одного из детективов шоу (например, Олега Винника 😂)", "В образах Тора, Шрэка, Джека Воробья, Капитана Америки, железного человека, Халка ", - написали пользователи сети.

Напомним, в одном из выпусков Владимир Остапчук появился в образе донны Розы из советского фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!".

Для полного перевоплощения ведущему наложили необычный грим.

Напомним, серьезная беда нагрянула в семью Остапчука, понадобилась срочная помощь хирурга: "С криками, в слезах..."

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