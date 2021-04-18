Новая беда настигла семью Владимира Остапчука и его супруги Кристины Горняк после смерти бабушки шоумена

Как передает Politeka.net, Горняк поделилась деталиями в "сториз" у себя в Инстаграм.

«У нас еще впереди операция, но мы настроены позитивно, и знаем точно, что все будет хорошо. Обязательно, когда все пройдет, я все расскажу, поделюсь, кто наш врач, как мы лечились, что делали для восстановления и так далее», - рассказала она.

«Я могу сказать уже одно, это очень хорошо, когда ты можешь быстро добраться до родителей, помочь им. Поэтому очень рада, что моя мама с отчимом когда-то собрались и переехали в Киев», - добавила Кристина.

До этого Остапчук показывал кадр из больницы с рентгенограммой травмы тещи.

«Мама Кристины в больнице с раздробленной коленной чашечкой. Утро, бл**ь…», - эмоционально подписал Владимир.

Позднее ведущий поблагодарил каждого за поддержку:

"Спасибо всем за ваши слова 🙏​. И да, сегодня будет офигенный день".

Напомним, 30 марта Остапчук сообщил о большом горе в своей семье: ушла из жизни одна из его бабушек. Шоумен отправился в родную Умань, чтобы проводить ее в последний путь. Однако, его жена, Кристина Горняк, с ним не поехала.

«Владимира я поддерживала всю неделю, когда его бабушка по папе была при смерти. И вчера, когда ее не стало, тоже. Не поехала, так как не видела ее никогда и, думаю, была бы там лишней», - объяснила тогда Горняк свое решение.

Жена ведущего добавила, что поговорила с родственниками мужа по телефону и выразила свои соболезнования.

Напомним, жена ведущего шоу "Маска" Остапчука показала семейные кадры из дома матери: "Нет ничего лучше"

Как сообщала Politeka, жена Остапчука показала, чем занимается в постели с шоуменом: "Это даже полезно"

Также Politeka писала, что новая жена Остапчука устроила ему проверку, результат поражает: «Что это такое вообще?»