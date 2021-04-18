Новая беда настигла семью Владимира Остапчука и его супруги Кристины Горняк после смерти бабушки шоумена
Как передает Politeka.net, Горняк поделилась деталиями в "сториз" у себя в Инстаграм.
«У нас еще впереди операция, но мы настроены позитивно, и знаем точно, что все будет хорошо. Обязательно, когда все пройдет, я все расскажу, поделюсь, кто наш врач, как мы лечились, что делали для восстановления и так далее», - рассказала она.
«Я могу сказать уже одно, это очень хорошо, когда ты можешь быстро добраться до родителей, помочь им. Поэтому очень рада, что моя мама с отчимом когда-то собрались и переехали в Киев», - добавила Кристина.
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До этого Остапчук показывал кадр из больницы с рентгенограммой травмы тещи.
«Мама Кристины в больнице с раздробленной коленной чашечкой. Утро, бл**ь…», - эмоционально подписал Владимир.
Позднее ведущий поблагодарил каждого за поддержку:
"Спасибо всем за ваши слова 🙏. И да, сегодня будет офигенный день".
Напомним, 30 марта Остапчук сообщил о большом горе в своей семье: ушла из жизни одна из его бабушек. Шоумен отправился в родную Умань, чтобы проводить ее в последний путь. Однако, его жена, Кристина Горняк, с ним не поехала.
«Владимира я поддерживала всю неделю, когда его бабушка по папе была при смерти. И вчера, когда ее не стало, тоже. Не поехала, так как не видела ее никогда и, думаю, была бы там лишней», - объяснила тогда Горняк свое решение.
Жена ведущего добавила, что поговорила с родственниками мужа по телефону и выразила свои соболезнования.
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