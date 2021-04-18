Актриса и певица Дженнифер Лопес в приталенном платье подчеркнула подтянутую фигуру после тренировок

Селфи Дженнифер Лопес будоражат публикую сразу же после публикации, ведь в 51-год знаменитость выглядит заметно моложе своего возраста, а ее фигуре могут позавидовать тысячи женщин. Чаще всего, на ярких фото звезды можно увидеть то, как она сама подчеркивает достоинства.

Плоский живот с кубиками пресса, подтянутые бедра и сильные накачанные руки. Руки являются своеобразной фишкой знаменитости. Как можно заметить на фото, усилий она не пожалела для такой фигуры. Ведь именно руки считаются главной проблемной зоной у многих девушек.

«Когда я качаю руки, чувствую себя суперженщиной». И, похоже, это правда. На фото хорошо видно, как Лопес подкачала не только формы, но и привела в идеал сильные руки. В приталенном узком платье Дженнифер даже сделала на них акцент.

Личный тренер звезды Дэвид Кирш часто рассказывает, что при работе с руками для укрепления мышц и сжигания жировых отложений лучше брать небольшой вес – 1–2 кг, но делать как можно больше повторений – минимум 15–20.

Также сама Лопес недавно показала фигуру на пляже в удобных нарядах, не лишенных вкуса и элегантности, но в то же время без лишнего гламура. Сначала знаменитость покуражилась в черном комбинезоне с откытыми плечами и заманчивым декольте, накинув на плечи коротенькую белую рубашку.

"Вечная красота 🙌💃👏🧿"; "Эта улыбка😍💋"; "Мне нравится, какая ты всегда честная🤯"; "Красивая внутри и снаружи"; "Самая драгоценная улыбка на свете 🥺😩"; "ты выглядишь потрясающе, просто идеально🤍"; "красиво 😍 ангелы не стареют"; "Я рыдаю, как ты прекрасна, Джей Ло"; "Клянусь, ты ангел + вампир😍", - ответили на преображение в сети.

Напомним, Дженнифер Лопес в ковбойской шляпе избавилась от одежды, заставив мужчин нервничать: горячие кадры

Также Politeka писала, что 51-летняя Лопес забыла о скромности, выплясывая в мини-боди: "Аж кипит".