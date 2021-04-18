Зрителей шоу "Холостяк" давно мучает вопрос об интимной стороне - есть ли что-то серьезнее поцелуев между героем и участницами? Ведущий проекта Григорий Решетник пролил свет
Как передает Politeka.net, тему с любовью на "Холостяке" раскрыли в программе "33 за 3" на телеканале ICTV. Соответствующее видео опубликовано на YouTubе (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Ведущая Александра Кучеренко поинтересовалась у Решетника, в каком сезоне не было интимных отношений на проекте.
"Надеюсь, что он был на всех сезонах. Потому что, это романтическое шоу и когда влюблены два человека, обязательно должна быть тактильная связь", - Григорий удивил откровенным ответом.
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По его словам, интим между "Холостяком" и одной из его вероятных избранниц может возникать ближе к финалу проекта. Безусловно, съемочная команда в таком случае выключает камеры и оставляет пару саму.
"У нас все по согласию сторон. Еще ни разу не было, когда кто-то кого-то изнасиловал, не дай бог... Когда уже все к этому ведет, мы понимаем так или как-то иначе, что сейчас паре лучше остаться наедине, и они этого хотят, они об этом говорят. И понятно, что с этической точки зрения мы выключаем камеры и просто отпускаем пару. Все остальное — мы пытаемся показать зрителю", - поделился Григорий.
Ранее мы рассказывали, главный герой 11-го сезона "Холостяка" Михаил Заливако за время съемок очень сдружился с Решетником. Часто на его страничке в Инстаграм появляются их совместные фото. На последнем снимке Миша практически скопировал стиль Гриши в одежде.
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