Герой шоу "Холостяк 11" бизнесмен Михаил Заливако показал свою главную пушистую любовь - домашнюю любимицу

Главный герой 11-го сезона шоу "Холостяк" – 31-летний бизнесмен Михаил Заливако оказался в центре внимания с самого начала проекта. Каждый его поступок и слова постоянно обсуждают в сети, ведь поклонницы шоу зачастую не согласны с тем или иным решением мужчины.

Сам Михаил на критику реагирует спокойно и продолжает общаться с поклонниками в Инстаграм. В этот раз мужчина поделился в разделе Стори серией милых кадров, показывая свою любимую подругу – пушистую питомицу. Породистая кошечка с острыми коготками поиграла с Заливако перед камерой, нежась у того на руках.

Сам мужчина показал, как проводит время вне проекта и наслаждается тихим отдыхом, пока поклонники осуждают его решение в последнем эфире. Сейчас Михаил не выбрал фавориток проекта, в которых заинтересован, что и волнует не только участниц.

Отметим, до этого в 7 выпуске проекта Михаил было много критики, ведь финальный выбор мужчины озадачил поклонников. Слезные видео "Холостяку" прислали сразу три девушки: Юлия "Зайка" Бельченко, Даша Ставничая и Аня Богдана.Как оказалось, откровенные признания и повлияли на их дальнейшее участие в проекте. 7 эфир "Холостяка" стал последним для Юлии. Именно с ней на церемонии роз распрощался Михаил.

"А можно проект покинет Миша? Никакого уважения к девушкам", "Ничего не жаль, наоборот, хорошо, что ушла. Зачем ей такой бабник как Миша? Вообще Миша очень странный мужчина, поэтому Юле только повезло, будет в ее жизни достойный человек", "Полный ахтунг с Аней", " Юля и Алёшка Тригубенко были бы классной парой. Открытые, добрые и как раз он был бы для неё той опорой в жизни о которой она так много говорит", - писали в сети.

Напомним, что "холостяк" Заливако, не дождавшись финала, похвастался, с какой красоткой живет: "Это любовь"

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