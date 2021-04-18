Внучка 91-летнего хореографа и судьи из "Танців з зірками" Григория Чапкиса Анна Сафрончик изящно лишила поклонников сна

Как передает Politeka.net, 40-летняя красотка, построившая карьеру модели в Италии, опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в постели в соблазнительном образе.

Так, на черно-белом снимке Анна сидела на краешке кровати, приспутив шелковое платье и засветив кружевной топ. Она также немного задрала подол, блеснув упругими ножками.

С растрепанными волосами и вызывающим взглядом Анна вскинула подбородок, интригующе посмотрев в камеру.

"Спокойной ночи🌒", - подписала фото внучка Чапкиса.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, засыпав модель комплиментами: "Поразительная... 👏❤️"; "...но сейчас 19:00... 😜😘"; "Хорошая картинка и шикарная ты 🌹 спокойной ночи 😘"; "Чаооо красавица Анна! 😘😘"; "Очень хорошенькая"; "Красиво и очень нарядно ❤️❤️"; "Представьте себе несчастного человека, который теперь не сможет уснуть😂😍".

Ранее мы рассказывали, внучка Чапкиса похвасталась в Инстаграм кадрами прогулки по Риму. Звезда выбрала удобный наряд: укороченные боюки, серый пиджак, красный тренч и белые кроссовки.

"Рим - одно из немногих мест, способных вернуть сердце к источнику грез", - подписала она фото.

Отметим, когда Анне было 13 лет, ее родители тенор Евгений Сафрончик и балерина Лилия Чапкис (дочь Григория Николаевича) решили выехать из Украины, эмигрировав в Италию. В своем Инстаграм модель часто делится совместными снимками с матерью.

Напомним, внучка Чапкиса из "Танцев со звездами" без белья покорила итальянцев украинской красотой: "нет границ".

Как сообщала Politeka, внучка Чапкиса из "Танцев со звездами" в кружевном белье покрасовалась на камеру: "мечтать опасно".

Также Politeka писала, что итальянская внучка Чапкиса из "Танцев со звездами" покорила кадром в постели и обращением: "женщинам всегда приходилось...".