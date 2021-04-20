Папарацци подловили Анджелину Джоли во время похода в магазин, сделав любопытные кадры

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 45-летней актрисы в Инстаграм опубликовали новые фото, снятые недавно во время "вылазки" Джоли в цветочный магазин Los Feliz в Лос-Анджелесе.

Так, звезда вышла за цветами в черном наряде: платье-балахоне в пол и тренче. На плече у нее была стильная кремовая сумочка, а на лице защитная маска.

Актрису засняли уже на стоянке, когда один из работников магазина помогал ей загружать покупки в авто. В глаза сразу же бросается одна интересная деталь: у Джоли под тонкой тканью балахона явно прорисовывается живот. Пользователи тут же заметили этот факт, заподозрив сначала очевидное:

"что с ее животом?"

"она выглядит беременной 🤰🏻 😮"

"Ее животик выглядит большим??? 😮"

"Она беременна!??????"

"Моя красавица, "ем" тебя поцелуями ❤️"

Тем не менее, как известно, Анджелина больше не может иметь детей. Шесть лет назад актриса перенесла операцию по удалению яичников и фаллопиевых труб, чтобы избежать риска заболевания раком (подобные случаи были у нее в роду).

"Я это планировала давно. Это не такая сложная операция как мастэктомия, но ее последствия более серьезные. Операция провоцирует у женщин преждевременную менопаузу. Я готовила себя к этому физически и эмоционально, обсуждая с врачами разные варианты и исследуя альтернативную медицину", - делилась Джоли.

Своим решением многодетная мать хотела продемонстрировать женщинам, что рак можно предупредить, если знать о генетической предрасположенности к нему.

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