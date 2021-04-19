Анне Саливанчук, актрисе и жене продюсера "Квартал 95" Александра Божкова, сделали операцию на позвоночнике
35-летняя артистка рассказала об этом у себя в Инстаграм, а также отметила, что уже «сбежала» из больницы, передает Politeka.net.
«Я не выдержала и сбежала с больницы. Ну как «сбежала», конечно доктор отпустил. Вчера утром мне сделали перевязки, убрали трубку с горла, поставили все нужные капельницы и теперь я должна быть только острожной, не снимать воротничок, делать перевязки каждое утро и колоть обезболивающее. С последним отлично справиться моя мама», - написала она.
Саливанчук отметила, что как только увидела своих детей, стало спокойно, легко и хорошо. Она уверена, что дома восстановится гораздо скорее, чем в больнице.
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К тому же сейчас нужно много ходить, что непросто сделать в палате.
«Пока что, конечно, танцевать не могу 😂 поднимать и опускать голову тоже. Поворачивать немного могу, но все равно больно. Потому что швы ещё свежие. Их обещали снять через неделю, если все будет хорошо», - добавила она.
Напомним, актрисе понадобилась операция из-за того, что в результате падения с лошади (произошло это 10 лет назад во время съемок фильма) у нее образовалась шейная грыжа. Последний месяц Саливанчук провела в специальном воротнике, мучаясь от боли и онемения конечностей.
Напомним, фигуристая жена продюсера "Квартал 95", расстегнув пуговицы, поманила внушительным бюстом: "я - как вода...".
Как сообщала Politeka, жена продюсера " Квартал 95 "поразила внешностью перед серьезной операцией: "Шея болит, рука отнимается...".
Также Politeka писала, что жене продюсера "Квартал 95" нужна операция.