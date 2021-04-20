Певец Дан Балан, которому приписывают роман с Тиной Кароль, удивил неожиданным фото

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 42-летнего артиста опубликовали любопытный кадр, на котором Балан предстал в обнимку с яркой блондинкой.

Девушка мило улыбалась в камеру, когда певец склонился близко возле ее головы.

"Какие же они милые😻🥰 Споки всем😘❤️", - подписал фото автор поста.

Пользователи раскрыли детали по поводу загадочной блондинки, комментруя снимок:

"Это кто с ним)))))подскажите пожалуйста" - "участница 10 сезона Голоса Краины, была в его команде"; "Все, Тинка в отставке?)".

Отметим, Кароль до сих пор не рассказывает о том, свободно ли ее сердце. Однако при этом во времена прошлых сезонов "Голосу країни", когда еще Дан был ее коллегой-тренером, с завидной регулярностью давала поклонникам поводы делать разные предположения на счет их возможного романа. Эти объятия украдкой, взгляды и нежные касания только подогревали слухи.

Ранее мы рассказывали, недавно Балан вернулся на проект в качестве помощника Кароль в эфире с нокаутами. Комментируя свое появление и отвечая на вопрос закулисного ведущего Славы Демина, был ли он рад увидеть Тину, певец с улыбкой отметил, что "бесконечно".

Ведущий в шутку спросил у Дана, куда он поцеловал Кароль при встрече, в правую или левую щеку.

"Куда захотелось, туда и поцеловал", - заинтриговал ответом певец.

При этом он вел себя несколько странно: из-за его мимики многим показалось, что артист "был под чем-то".

"А что у него с мимикой )? Ну блин такое чувство, что он под чем-то!"; "он бухарь"; "😢Жалкое зрелище", - обсудили пользователи.

Напомним, любимец Кароль Дан Балан крупно опозорился, решив спеть без фонограммы: "Прыгает как козлик и воет"

Как сообщала Politeka, Дан Балан после долгого перерыва зажег на сцене, взбодрив публику: "Опять свадьба…".