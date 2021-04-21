Певец Олег Винник старается скрывать свою личную жизнь, но публика все равно умудряется разыскать новые "факты"

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 47-летнего артиста опубликовали любопытный коллаж, сделанный, по всей видимости, во время одного из выступлений Винника.

Нежности Олега и его бэк-вокалистки Таюне (Таисии Сватко - настоящее имя артистки) попали на камеру. Слухи о том, что они женаты, ходят уже давно. Более того, поговаривают, что у пары есть взрослый сын Юлиан, который сейчас живет и учится в Германии. Сам Олег никогда не подтверждал эту информацию, тщательно оберегая статус холостяка и любимца "вовчиць".

На опубликованных кадрах Винник с трепетом обнимает Таюне за талию, рисуя в этот момент вместе с ней некий жест пальцами - возможно, сердечко.

"Безумная любовь♥️ #oleggvynnyk #taunetaisia #olegg #taune", - говорится в подписи.

Пользователи обсудили увиденное в комментариях:

"Вы прекрасны!!!❤️🙌 Таки есть она, Безумная любовь!🔥 Многая лета вам!!!🙌❤️"

"Зайчики наши😍"

"Вы Олег и Таюне очень красивые❤️"

"Вы очень милые.💖"

Ранее мы рассказывали, Винник трогательно отозвался о "женах" во время одного из эфиров "Голосу країни".

Участник из его команды Сергей Нейчев вышел на сцену со своей молодой супругой, показав красотку на всю страну. Счастливая пара с улыбкой слушала мудрое напутствие от Олега.

"Мне говорят, покажи свою жену - я скажу, кто ты... Ты показал ее на весь мир, и тебя за это уважают, любят. Ты правильно все делаешь. Ты делаешь свое дело, несешь свой крест, ты любишь, главное, что ты любишь - показываешь любовь на сцене", - обратился к Сергею звездный тренер.

Напомним, что тайная жена Винника подчеркнула кругленький животик узким нарядом, светится от счастья: "Самая лучшая!".