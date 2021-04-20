Известная актриса Ольга Сумская призналась, что они с мужем в молодости изменяли друг другу

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ольга Сумская в интервью программе "Звездный путь" поделилась сокровенным. Артистка призналась, что в начале карьеры муж ей изменял, но иона не без греха. По словам Ольги, причиной тому, наверное, специфика работы в театре (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Оказалось, что когда-то в начале отношений с теперешним мужем, атером Виталием Борисюком бывало всякое, ведь все не без греха. "Мы же все не безгрешные, все абсолютно. Какие-то соблазны были – такая профессия, да и любая профессия. Какой-то флирт со стороны того или другого мужчины…", - говорит Сумская.

По словам актрисы, в свое время, такой невинный флирт в какой-то момент привел ее к измене мужу. Впрочем, как и его мужа к измене ей. "Вскочил в гречку", - весело говорит Ольга. И добавляет, что у нее тоже что-то такое было. "Знаешь, вот как на съемочных площадках, играешь страсть. Ну, это еще было в далекую юность", - загадочно отметила звезда.

Однако, когда их отношения с Виталием Борисюком оказались на грани разрыва, они зареклись больше ни с кем никогда не флиртовать. По словам Сумской, тогда в молодости им пришлось обоим сделать соответствующие выводы, поэтому сейчас в их семье все хорошо.

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