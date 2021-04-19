Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала, как выглядит после перенесенной срочной операции

Певица рассказала о последствиях хирургического вмешательства на правом глазу, и показала, как выглядит сейчас на своей странице в Instagram, передает Politeka.net.

«Мне кажется я вижу свой глаз, который был раньше», — заявила Седокова.

Певица призналась, что ей было очень страшно делать операцию и снимать повязку.

«В этот момент я была самым счастливым человеком. Этот глаз даже после операции и даже таким, был намного краше утреннего», — написала певица.

Отметим, операция понадобилась Анне Седоковой из-за халязиона – воспаления века. Заболевание начало беспокоить артистку несколько недель назад, но к врачу она не спешила, и посовету близких ждала, когда само пройдет, но этого не случилось.

«Я сделала операцию. Вы же видели у меня был огромный глаз, потом поменьше. но очень болезненный, потом превратился в маленький мерзкий шарик. А все говорили — ну подожди же, он пройдет. Две недели. 2 отмененных премии. 4 перенесенных больших Съемки. 14 дней страданий», — поделилась Седокова.

По словам певицы, операция прошла безболезненно. Сейчас она не понимает, зачем тянула с походом к врачу так долго.

Напомним, Седокова вошла в состав «ВИА Гры» в начале 2002 года. Она была первой рыжеволосой участницей группы. Седокова быстро стала фронт-вокалисткой и лидером коллектива, при ней группа достигла наибольшего успеха, их состав с Надеждой Грановской и Верой Брежневой поклонники до сих пор называют «золотым» составом «ВИА Гры». В мае 2004 года Седокова покинула группу.

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