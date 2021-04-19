Известная модель Николь Потуральски, которой приписывали роман с Брэдом Питтом, показала себя

Как пишет Politeka.net, немецкая модель с польскими корнями уже давно покорила модельный мир. А с новой силой о Николь заговорили, когда красотку заметили в компании Брэда Питта, после чего пошли слухи о романе. Сейчас девушка активно ведет социальные сети, где делится интересными образами.

В этот раз Николь опубликовала фото, где сидела в длинной блузе и штанах перед зеркалом. Девушка расстегнула первое, показав плоскость животика.

"Кто цепляется, тот проигрывает. Отпустить - это не конец, а начало всего", - написала Николь.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Слишком красива, Нико", "Супер, Николь", "Так здорово, здорово!", "Вау, ангел", "Очень красиво", "Потрясающий этот образ".

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«Эти картины выпущены ограниченным тиражом всего в 3 экземпляра, которые сопровождаются небольшим сюрпризом. Поскольку ее страсть - животные, а моя - дети, мы жертвуем 100% цены на оба дела и поддерживаем нуждающихся в эти особые дни! Если вы заинтересованы в одной из картин, отправьте предложенную сумму на…» - говорится в сообщении.

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