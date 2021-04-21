Одна из участниц "Холостяка", которая борется за сердце Михаила Заливако, не выдержала напряжения

Как передает Politeka.net, на официальной страничке шоу в Инстаграм опубликовали свежее видео, в котором 23-летняя спортсменка Дария покаялась перед "Холостяком", признав свою ошибку (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Инцидент произошел во время седьмого выпуска. Девушка очень расстроилась из-за того, что не смогла проявить себя перед Мишей, записав видеообращение и объяснив, в чем именно она виновата.

"Я просто максимально на себя злая... У меня был шанс, а я пустила все на какой-то самотек. Не знаю, почему, ждала подходящего момента. Хотя я знаю, что была обязана просто проявиться и доказать тебе, что ты мне важен... В один момент, сама все испортила... так было все красиво", - со слезами на глазах покаялась участница.

Озадаченные пользователи отнюдь не пожалели Дарию, а, наоборот, пожурили за низкую самооценку. Кое-кто в комментариях предположил, что психолог специально "накручивает" девушек на эмоции.

"Сама придумала, сама обиделась, сама себя наказывает))) как с ней интересно, афигеть просто!)"

"Цирк на дроте))"

"Так и не поняла из-за чего она так ноет 🤷‍♀️" - "почитайте пост на её страничке, поймете, что это умелая манипуляция со стороны психолога. Понятно, что Даша не от большого ума поддается на такое, но девочку тоже можно понять. Ревет на проекте не только она"

"Тупое шоу!!! Это надо, так себя не уважать"

"Надеюсь, она следующая на вылет вместе с Таней😂"

"Хватит ныть и рыдать, мужчинам это не нравится и зрителям тоже"

Стоит отметить, Даша все-таки продолжила бороться за сердце "Холостяка", а вот кто покинул проект в седьмом эфире, так это 32-летняя помощница руководителя Юлия.

Напомним, что отвергнутая "Холостяком" Заливако участница-красотка поведала, что на самом деле произошло: "Я открыла свое сердце и..."

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