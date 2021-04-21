Певица Оля Полякова принялась учить украинок, как правильно наводить марафет, но тут же пожалела

Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда в своем новом посте в Инстаграм провела бьюти-сеанс, показав поклонницам, что такре пилинг лица и как его делать (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Лучшая косметика в любом возрасте – красивая кожа, здоровый сон и питание. Но без дополнительного ухода и увлажнения не обойтись 😉 Продолжая серию эфиров, сегодня хочу показать один из способов ухода за собой. Домашний пилинг и восстанавливающая маска дарят коже здоровый вид, очищают поры, лицо выглядит свежим и сияющим", - подписала кадры Полякова.

Звезда предстала перед камерой с абсолютно чистой кожей, без грама косметики, дабы на собственном примере доказать украинкам, что ее советы действуют. Оля шаг за шагом наносила эликсиры, крема и маски на лицо, шею и зону декольте, детально рассказывая что, куда и зачем.

Пользователи неоднозначно отнеслись к стараниям певицы. Некоторые упрекнули ее в нечестности, намекая на использование ботокса.

К слову, Полякова никогда и не скрывала, что время от времени прибегает к радикальным методам, дабы сохранить молодость и красоту. Это касается уколов ботокса и гиалуроновой кислоты.

Одной из негодующих поклонниц певица тоже посоветовала "обколоться".

"Я что-то не понимаю, но бровки почему неподвижные и лоб? Мимика уснула 😮😂" - "Ботокс, и правильно, а че ходить печёным яблочком?" - "Просто, после серьезных процедур (ботокс или что-то в том духе)), нечестно рассказывать женщинам о чудо-масках. Это касается не только Оли. Эта тенденция распространена среди всех красиво отшлифованных звезд. 😍❤️"

"а при чем качество кожи к блокировке мимических морщин????? Качество кожи, гладкость и сияние, добивается исключительно уходами, в частности пилингом и увлажнением!!!!!"

"Милая моя! Обкололась ботоксом и потом естественно можно наносить себе хоть 💩😂👏 Браво👏" - " и ты обколись😂" - "А какое вам дело? Ну и что, что ботокс? 70% женщин наверное его колят. Так это ж не значит, что не надо тогда следить за кожей? Ботокс не решает всех проблем, это лишь поддерживающая терапия и ничего плохого в том нет. 🤔"

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