Популярная певица Даша Астафьева покорила чувственным кадром с новым образом

Популярная исполнительница в последнее время все чаще принимает участие в модных съемках и применяет самые разные образы, выгодно подчеркивающие ее фигуру. Так, в этот раз Даша покорила лаконичным луком «императрицы». Позируя в черном платье с вырезом на бедре и полностью обшитым сеточкой, ей удалось создать чувственный образ перед объективом.

Даша, с ярким макияжем на лице, аккуратной укладкой и с блестящими золотыми перчатками, выглядела весьма смело. Благодаря зеркалу за ее спиной и немного мрачному, почти вечернему освещению, черное платье певицы выглядело еще более привлекательно.

«Умение не придавать значения — еще ценнее, чем умение прощать. Ибо прощать мы вынуждены то, чему уже успели придать значение. Согласны с выражением?», - написала Даша.

Поклонники тут же отреагировали:

«Потрясающая😍; Равнодушие?; Идеальная 👏; Царевна; Шикарные фото!; Абсолютно👏; Абсолютно 💯; Очень мудро сказано🔥; Абсолютно, шальная императрица; Обалденная, точнее не бывает; Да. Хотелось бы не париться); Королева❤; И фото 🔥 и пост!👌; Грация, красота, страсть!; Вааау, королевская😍; ах ты ж! роскошность не могу! 💘😍; На втором фото копия мамы!!!❤️; На первом фото,обман зрения😁😁😁минуту пялились на продолжение рук, оказывается они у вас золотые😊»,

На других фотографиях Даша запечатлена на фоне высоких зеленых растений, она томно позирует, демонстрируя все прелести идеальной фигуры. Перед камерой певица появилась в узком платье-карандаше на бретельках зеленого цвета.

В подписи к фотографиям Астафьева написала: "В этом году, весна играет с нами в игры на выживание! Но, все мы ждём солнце, улыбки, лёгкие платья и главное – состояние влюблённости! Что вероятнее в случае уверенности и любви к себе. Ну а пока, мой личный, весенний рейтинг топ-средств, в которые я окончательно и бесповоротно влюблена".

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