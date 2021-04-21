Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли во время своего интервью не смогла скрыть заметно постаревший вид

Известная актриса после скандального развода с Питтом начала избегать внимания прессы, долгое время не давала интервью и отказывалась сниматься в новых кинокартинах. В это время поклонники стали замечать на редких кадрах, на которых звезда все же засветилась, что она очень изменилась и постарела.

Поскольку Джоли отказывается от уколов красоты, при неудачном ракурсе, освещении и без фотошопа ее внешность выдает возраст и даже некоторую усталость. Примером такого кадра стал момент из видео, попавший в виде скринштота на фан-аккаунты.

Звезда в простом наряде серого цвета отвечала на вопрос, поэтому из-за ее ярко выраженной мимики хорошо заметны впалые щеки, свисающие носогубные складки и усталые глаза. В комментариях несколько пользователей даже написали «какая старая женщина; эта женщина стала старая; сдает позиции быстро», подмечая перемены во внешности знаменитой актрисы.

Ранее на фан-аккаунте Джоли появился пост с ее кадром, сделанным специально для интервью с модным глянцем. Один из образов Джоли пришелся по душе фанатам, которые были покорены видом. В темно-коричневых тонах и кофейном гольфе, артистка идеально подчеркнула стройную фигуру.

«Прекрасная богиня😍; Прекрасная принцесса 😍; наша роза в саду👏; Идеально❤️; Удивительный вид; одним словом красиво; чудесная дама🌹😍; Очень классно; 👏Грация истинной богини👏 Потрясающий и элегантный наряд; Класс🔥🔥❤️хорошие флюиды», - отвечают в сети.