Полуфиналист шоу "Холостячка" Андрей Рыбак, которого отвергла Ксения Мишина, показал, кого потеряла звезда

Радиоведущий, участник Лиги смеха, резидент Comedy Club и экс-фаворит "холостячки" Ксении Мишиной Андрей Рыбак привык к бурным обсуждениям его поведения в сети. Так как мужчина активно ведет свой Инстаграм, он еще часто снимается в различных фотосессиях.

В этот раз Рыбак покорил девушек сразу трема дерзкими образами, в которых предстал перед объективом. Сам артист не стесняется быть собой, поэтому сделал необычный коллаж в лучших, по его мнению, образах.

«Какой тип парней тебе больше по душе?

1 - Деловая колбаса

2 - Сладкий коржик

3 - Шальной кисель» - иронично подписал мужчина.

Поклонницы отреагировали на новый пост сразу: «Колбаса кисель ты; Вы посмотрите , какой красавец 😍; Шальной кисель; Все три😂😂но в одном❤️; Деловой кисель 🔥; Шальной коржик 😅; Шальной кисель🔥; Идеально, чтобы 3в1 🔥; Шальной кисилетик😍; Шальная колбаса 😂; Все мимо 🙌; Деловой коржик с киселем 🙌; А как же крутой перец?😂; Сладкий коржик😂🔥; Что-то среднее между колбасой и коржиком 😃😁; Мне, пожалуйста, парня 3 в 1. С сахаром, да побольше».

Отметим также, после участия в шоу "Холостячка" радиоведущий и юморист Андрей Рыбак вернулся к девушке Алине, с которой встречался до проекта. После пост-шоу пара не скрывает свои отношения и постоянно демонстрирует свое совместное времяпровождение.

Так, на своей странице в Инстаграм 29-летний юморист частенько радует фанатов контентом с участием своей пассии.

На последнем фото Андрей и Алина позирую невероятно влюбленными и счастливыми.

Напомним, что полуфиналист "Холостячки" Рыбак показал безумства своей Алины в микротопике: "Вечерние концерты от любимой".

Как сообщала Politeka, полуфиналист «Холостячки» Рыбак раскрыл пикантные подробности закулисья шоу.

Также Politeka писала, что взрыв прогремел в машине полуфиналиста "Холостячки" Рыбака: "Еду и тут сзади…"