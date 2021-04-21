Королева Елизавета ІІ в день своего дня рождения обратилась к публике
Всего несколько дней назад прошли похороны принца Филиппа, мужа Елизаветы ІІ, передает Politeka.net. Он не дожил до своего 100-летия пару месяцев. Дворец и поданные находятся в трауре, а королева долго не выходила на связь.
21 апреля Елизавета ІІ отметила 95-летие, поэтому сделала публичное заявление.
Монархиня поблагодарила всех за поддержку после смерти мужа, она впервые за долгие годы брака отметила день рождения без Филиппа.
Соответсвующий текст письма появился на страницы королевской семьи в Инстаграм.
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"Хотя мы, как семья, переживаем период глубокой печали, для всех нас было утешением видеть и слышать, как в Соединенном Королевстве, странах Содружества и во всем мире люди отдали дань уважения моему мужу", - говорится в сообщении.
По словам Елизаветы ІІ, члены королевской семьи были тронуты, а также будут помнить, какое влияние оказал принц Филипп на окружающих.
Стоит отметить, что королевский дворец поздравил Елизавету ІІ, отметив, как в этом году она празднует свой день рождения.
"В этом году Ее Величество остается в Виндзорском замке во время королевского траура после смерти герцога Эдинбургского", - говорится в сообщении.
Напомним, Королева Елизавета ІІ и принц Филипп поженились 20 ноября 1947 года. На тот момент первой был всего 21 год. В браке с принцем королева родила четверых детей.
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