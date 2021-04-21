"Хотя мы, как семья, переживаем период глубокой печали, для всех нас было утешением видеть и слышать, как в Соединенном Королевстве, странах Содружества и во всем мире люди отдали дань уважения моему мужу", - говорится в сообщении. По словам Елизаветы ІІ, члены королевской семьи были тронуты, а также будут помнить, какое влияние оказал принц Филипп на окружающих. Стоит отметить, что королевский дворец поздравил Елизавету ІІ, отметив, как в этом году она празднует свой день рождения.

"В этом году Ее Величество остается в Виндзорском замке во время королевского траура после смерти герцога Эдинбургского", - говорится в сообщении.

Напомним, Королева Елизавета ІІ и принц Филипп поженились 20 ноября 1947 года. На тот момент первой был всего 21 год. В браке с принцем королева родила четверых детей.

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