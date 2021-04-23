Актриса и певица Дженнифер Лопес заинтриговала новыми кадрами из Доминиканской Республики

Как известно, 51-летняя звезда последние несколько месяцев провела в экзотической стране на съемках нового фильма "Брак по залету", где сыграла одну из главных ролей вместе с актером Джошем Дюамелем и певцом Ленни Кравицом.

В своем микроблоге в Инстаграм Дженнифер объявила о завершении работы, показав несколько уникальных фото со съемочной площадки, передает Politeka.net.

"Сворачиваемя!👏#ShotgunWedding", - говорится в подписи.

На кадрах актриса предстала в ярком образе: полупрозрачном бежевом платье с разорванной вклочья юбкой, растрепанными волосами и загримированными "кровавыми" коленками. Ее внешний вид не сколько пугает, сколько интригует. У ее партнера по съемкам Дюамеля видок нелучше.

Пользователи горячо обсуждают увиденное. Многие в шутку предположили, что после расставания со своим женихом, бейсболистом Алексом Родригесом, Лопес поспешила найти ему замену.

"Это ведь фильм правда???? 😂😂Потому что, я имею в виду, что все возможно"

"Расческа отсутствует, замену Алексу мы уже нашли... 😂😂" - "Я подумал о том же, когда увидел этого гринго!"

"Немного грустно сегодня😔"

"Джош Дюамель теперь будет твоим парнем?? Мы все знаем, что ты не можешь быть одинокой больше одного дня" - "Я бы не стал называть Джоша Дюамеля резервной копией, больше похоже на апгрейд. Давай, Джей Ло! Блин, она потрясающе выглядит!"

"Вы должны быть в фильме о Джеймсе Бонде"

"Джош стал таким старым, боже мой"

Напомним, Дженнифер Лопес в ковбойской шляпе избавилась от одежды, заставив мужчин нервничать: горячие кадры

Также Politeka писала, что 51-летняя Лопес забыла о скромности, выплясывая в мини-боди: "Аж кипит".