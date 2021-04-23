Актриса из "Дизель шоу" Виктория Булитко вызвала фурор случайными кадрами, сделанными во время репетиции

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала своих коллег за работой - Евгения Сморигина, Егора Крутоголова, Александра Бережка, Евгения Гашенко и даже приехавшего из России Сергея Писаренко.

В частности, пока остальные сидели на стульях за столом, Крутоголов развалился в кресле-подушке.

Некоторые актеры по очереди читали свои реплики с листочков, а другие их молча слушали и потягивались, как Писаренко:

- А, скажите, а где вы все это прочитали?, - спросил персонаж Бережка у героя Гашенко.

- Не ваше дело!, - ответил тот.

- Вы такой хитрый, что я вам не только шапочку, я вам и обрезание предлагаю сделать..., - продолжил Бережок, вызвав улыбки на лицах коллег.

Отметим, телевизионная версия концерта «Дизель шоу», как правило, состоит из сценок и зарисовок на тему семейных отношений, любви, конфликта поколений, актуальных социальных событий в обществе, стране и мире. Принципиальная позиция — добрый юмор без политики.

Ранее мы рассказывали, что искрометная Булитко выдала экспромтом три интересных факта о "Дизель шоу".

"Факт первый. Появилась новая актриса - Юлия Мотрук. Теперь нас четверо девчонок, - сообщила Виктория - Второй - у нас недавно вышел в эфир новый проект "Dizel Night". И третий - Булитко пока не вышла замуж и не родила детей! Факт остается фактом!"

Напомним, раздетая Булитко из "Дизель шоу" понежившись в пенной ванне, устроила концерт: "Будь любимой...".

Как сообщала Politeka, Булитко из "Дизель шоу" сменила имидж на роковую бестию, теперь можно не узнать: "Такая страстная!".

Также Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" с выпученными глазами ошарашила "перекроенным" лицом: "Чуть икотка не напала".