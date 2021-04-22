Людмила Балан, молдавская ведущая и певица, а также мама Дана Балана, вызвала восторг смелым образом

Как передает Politeka.net, 63-летняя блондинка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором изумила моложавой внешностью.

Людмила позировала в кокетливом мини-платье бледно-розового цвета в горошек, а также в стильных белых кроссовках.

Артистка одарила зрителей милой улыбкой, игриво подняв ножку.

В подписи Людмила процитировала стихотворение на румынском языке о том, что нужно радоваться каждому новому дню и не считать года.

"Сделайте свою жизнь праздником, потому что у тебя день рождения каждый день! ❤️", - говорится в последних строчках.

Пользователи оценили пост, засыпав маму Дана комплиментами:

"Спасибо, что дарите нам частичку тепла и лета😍"; "С каждым днём всё больше восхищения ❤️😍"; "Лучик солнца 😍🤍"; "Людочка, от вас веет теплом Вы солнышко😮😍👏"; "Нельзя быть на свете красивой такой. 😍"; "Какая вы красивая, нежная, наше солнышко. Я ослеплена 😍"; "Женщина ❤️праздник"; "цветущая роза 😻❤️".

Публика ревностно следит за отношениями Дана Балана с певицей Тиной Кароль. Как известно, паре приписывают роман еще со времен их совместного судейства на шоу "Голос країни". Мама Дана, с которой Тина познакомилась в эфире десятого сезона проекта, также в числе объектов пристального внимания.

Примечательно, что Людмила на фото выше позировала в наряде такого же оттенка, что и Кароль, появившись в последнем выпуске "Липсинк батла".

36-летняя звезда примерила комплект от украинского бренда the Coat by Katya Silchenko (дизайнер Катя Сильченко), представ в образе куклы Барби. На ней был трикотажный топ и юбка миди бледно-розового цвета.

Напомним, что 63-летняя мама Балана в мини-платье грациозно оседлала красавца-жеребца: "Людочка, где Даник?"

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