Сын украинского хореографа Григория Чапкиса Грэг показала яркие кадры со своей женой

Как сообщает Politeka.net, сын известного украинского хореографа и легендарного судьи шоу "Танцы со звездами" Григория Чапкиса Грэг уже много лет живет в Америке. Он пошел по стопам звездного отца и стал хореографом, более того, у мужчины есть своя танцевальная школа в США. Однако, в отличие от звездного отца, Грэг занимается хип-хопом, а не народными танцами. Недавно в своих Instagram-сторис парень опубликовал яркие кадры, на которых показал красотку-жену, с которой живет в браке уже более 20 лет.

На кадрах видно, что Чапкис проводит время с женой Эмбер, они собрались за накрытым столом, видимо, у себя дома, и наслаждаются компанией друг друга. Из-за постоянной занятости хореограф часто бывает в разъездах и не может все свое время уделить жене и детям. Но когда все-таки находится возможность, он спешит к своим родным.

На новых кадрах Грег показал свою красотку жену и прекрасный стол, который она, видимо, и приготовила. А на плите еще и мясо готовится, которое танцор тоже показал своим поклонникам. В ролике Эмбер Чапкис скромно сидит за столом и палочками ест что-то вкусное. Перед камерой американская жена хореографа появилась в белой толстовке, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице милая улыбка. "Наконец-то немного времени с Эмбер", - подписал сторис Грег Чапкис.

Напомним, 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" выбежала из дома в коротеньком пеньюаре, покорив формами: "Мама мия".

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