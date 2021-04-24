Самая скандальяная из участниц "Холостяка", которая борется за сердце Михаила Заливако, Юлия Зайка оказалась в сложном положении

После того, как девушка эффектно появилась в самом первом эфире и поцеловала Холостяка в третьем, многие стали отмечать, что очевидной фавориткой мужчины станет именно она. Так, самым первым поцелуем на проекте стал поцелуй Заливако с Юлией «Зайкой» Бельченко.

Ранеше Юля работала на заводах в Польше и участвовала в конкурсах красоты. Благодаря костюму зайца, в котором Юлия пришла на знакомство с Михаилом, девушка получила прозвище Зайка. Теперь она известна, как Юлия "Зайка" Бельченко. В новом эфире девушка расскажет о себе что-то довольно личное и это не только расстроит саму девушку, но и озадачит самого Холостяка (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В ходе беседы сама девушка неожиданно говорит: "Прости меня".

Причем после свидания в душе у пары будет откровенная беседа, в ходе которой останется много не закрытых тем. Пользователи сразу обсудили увиденное:

«Похоже холостяк не только целоваться со всеми готов. Представляю как это смотреть девушке которую он в итоге выбрал; Если он со всеми целуется и ему плевать на реакцию девушек, то похоже на то что он просто тусуется по приколу; Без Зайки шоу не имеет смысла, никого больше возле Михаила не вижу; Похоже Зайка не уйдет без боя😁; Ей лучше уйти, ее что то сильно беспокоит но она не наберется смелости сказать об этом; Блин,какая "страсть"между ними...Аж "искры летят"...Елки-палки...😛».

Покинувшая проект девушка, также проявила эмоции. 23-летняя спортсменка Дария покаялась перед "Холостяком", признав свою ошибку.

Инцидент произошел во время седьмого выпуска. Девушка очень расстроилась из-за того, что не смогла проявить себя перед Мишей, записав видеообращение и объяснив, в чем именно она виновата.

"Я просто максимально на себя злая... У меня был шанс, а я пустила все на какой-то самотек. Не знаю, почему, ждала подходящего момента. Хотя я знаю, что была обязана просто проявиться и доказать тебе, что ты мне важен... В один момент, сама все испортила... так было все красиво", - со слезами на глазах покаялась участница.

Напомним, что отвергнутая "Холостяком" Заливако участница-красотка поведала, что на самом деле произошло: "Я открыла свое сердце и..."

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