Актриса и певица Дженнифер Лопес очаровала смелым образом, появившись в наряде от CHANEL
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 51-летней звезды опубликовали новые фото, на которых Джей Ло позировала, судя по всему, во время съемок телепередачи.
Актриса появилась в кадре в молочном комбинезоне с одной любопытной деталью. Безусловно, все внимание поклонников было приковано к соблазнительному вырезу от шеи до пупка. Совершенно очевидно, что Лопес не стала сковывать упругую красоту нижним бельем, позволив публике оценить свои безупречные формы.
Аккуратная укладка и макияж с "пушистыми" ресницами дополнили лук.
"Время проходит, но моя привязанность и восхищение тобой только возрастают с каждым днем... И ты всегда будешь особенной, замечательной женщиной и любимой всеми нами. Она - причина моих ежедневных улыбок 💕💖 @jlo", - подписал кадры автор поста.
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Внешность Лопес всегда была горячей темой в Сети. Актриса будоражит фантазии и вызывает зависть. Главный вопрос, как ей удается сохранять столь цветущий вид. По мнению эксперта, у Дженнифер очень хорошая генетика.
"Вертикальный овал и природная V-форма лица, выраженный подбородок. Такое лицо достаточно благодарно и красиво принимает возраст. Но тем не менее следов возраста на лице Дженнифер Лопес практически не заметно. Что, конечно же, говорит нам о том, что она все же обращается к процедурам по уходу и однозначно регулярно посещает косметолога", - заявил эксперт.
Напомним, Дженнифер Лопес в ковбойской шляпе избавилась от одежды, заставив мужчин нервничать: горячие кадры
Также Politeka писала, что 51-летняя Лопес забыла о скромности, выплясывая в мини-боди: "Аж кипит".