Актриса и певица Дженнифер Лопес очаровала смелым образом, появившись в наряде от CHANEL

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 51-летней звезды опубликовали новые фото, на которых Джей Ло позировала, судя по всему, во время съемок телепередачи.

Актриса появилась в кадре в молочном комбинезоне с одной любопытной деталью. Безусловно, все внимание поклонников было приковано к соблазнительному вырезу от шеи до пупка. Совершенно очевидно, что Лопес не стала сковывать упругую красоту нижним бельем, позволив публике оценить свои безупречные формы.

Аккуратная укладка и макияж с "пушистыми" ресницами дополнили лук.

"Время проходит, но моя привязанность и восхищение тобой только возрастают с каждым днем... И ты всегда будешь особенной, замечательной женщиной и любимой всеми нами. Она - причина моих ежедневных улыбок 💕💖 @jlo", - подписал кадры автор поста.

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"Горячая красотка"

"Ты божественна"

"Красивое сердце 🤗❤️"

Внешность Лопес всегда была горячей темой в Сети. Актриса будоражит фантазии и вызывает зависть. Главный вопрос, как ей удается сохранять столь цветущий вид. По мнению эксперта, у Дженнифер очень хорошая генетика.

"Вертикальный овал и природная V-форма лица, выраженный подбородок. Такое лицо достаточно благодарно и красиво принимает возраст. Но тем не менее следов возраста на лице Дженнифер Лопес практически не заметно. Что, конечно же, говорит нам о том, что она все же обращается к процедурам по уходу и однозначно регулярно посещает косметолога", - заявил эксперт.

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