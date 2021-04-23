Украинский певец Олег Винник сообщил о премьере новой композиции, которую спел дуэтом с талантливой украинкой

Как передает Politeka.net, 47-летний артист записал дуэт с 19-летней Элиной Иващенко, которая прославилась в Украине благодаря победе в вокальном талант-шоу «Голос. Дети» и «Х-факторе».

На своей странице в Инстаграм артист показал фото, на котором запечатлен рядом с Элиной, и опубликовал фрагмент композиции.

Отметим, мнения украинцев разделились, кто-то восхищается новой песней, другие уверены, что самостоятельно Винник спел бы еще лучше.

Олега и его избранницу для записи дуэта поздравляют с премьерой.

«Я очень люблю Ваше творчество, песни, но всё таки когда Вы поёте сами это намного круче. Вам не нужны дуэты, Вы замечательный артист и ваши песни завораживают», «С прекраснейшей премьерой!😻💎❤ Песня - нереальная как и Вы с Элиночкой! Лучший дуэт 2021», «Супер песня! не могу наслушаться», «Хорошее фото. А песня еще лучше. Зачем Вам эта девочка? Одному было бы круче», «Очень круто. Мурашки сразу же пошли», - пишут в комментариях.

Напомним, Элина Иващенко представляла Украину на "Славянском базаре", а в прошлом году участвовала в Национальном отборе на "Евровидение".

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