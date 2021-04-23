Юмористы из "Дизель шоу" огорошили печальным известием, обратившись к украинцам
Как передает Politeka.net, на официальной страничке студии в Инстаграм сделали важное объявление, касающееся будущих концертов в Киеве.
Как известно, однажды выступления уже переносили (в конце марта). Так как карантин продолжается, то зрителям придется запастись терпением и еще немного подождать. В "Дизель шоу" назвали новые даты.
"Дорогие зрители! В связи с карантинными ограничениями мы вынуждены перенести два апрельских концерта «Дизель Шоу» в Киеве. Мы не сможем с вами увидеться 23 и 24 апреля. Но наша встреча обязательно состоится! Даты новых концертов - 17 и 18 июня! Все купленные вами билеты будут действительны. В сложившейся ситуации от нас мало что зависит, но мы обещаем вам тёплую и очень смешную встречу уже в июне! Следите за новостями на наших официальных страницах", - говорится в заявлении.
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Пользователи с сожалением отнеслись к информации, оставив свои комментарии под постом:
"Ну... Это было очень ожидаемо😢"
"Как уже задолбал этот карантин! Портит всё!"
"Блин, очень жаль😢"
"К сожалению, этим типа карантином будут морочить голову ещё долго... Поэтому будет неудивительно, что и следующие даты снова будут перенесены, как ни печально про это говорить"
"Как будто в июне будет по-другому!😢 Только сегодня думала, что наконец-то что-то новое будет! Нихрена! Вся надежда на Папанек"
"Ооохххх... Не дождемся наверно в этом году хоть один концерт"
"Опять🤦все так же как в прошлом году, из-за этого карантина будет снова скукотища, занудство и грусть😔"
Напомним, раздетая Булитко из "Дизель шоу" понежившись в пенной ванне, устроила концерт: "Будь любимой...".
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