Звездный детектив Андрей Данилко удивил всех неожиданным выпадом на шоу "Маска"

Как сообщает Politeka.net, грандиозное шоу "Маска" на телеканале "Украина" несколько месяцев будоражило украинцев удивительными костюмами и перевоплощениями звезд. Однако, первый сезон подошел к концу, что вызвало бурю эмоций не только у зрителей, но и у жюри. Правда, тут же стало известно, что скоро будет и второй сезон.

На странице проекта в Instagram продолжают показывать самые интересные моменты со съемок и закулисья. Так, в этот раз в соцсети опубликовали забавный кадр, на котором видно, что звездный детектив Андрей Данилко выбежал на сцену при виде милого и пушистого Циклопа. Кто смотрел тот выпуск, помнит этот волнующий момент, ведь звездный детектив не просто подошел к герою, но и начал хапать и трогать его, едва не сорвав костюм.

В подписи к кадру рассказали, что в тот момент заволновалась вся съемочная группа, ведь Данилко своими действиями мог запросто разоблачить Мишель Андраде, которая пряталась в маске Циклопа. "За секунду до самого большого страха в жизни Циклопа! Друзья, помните этот момент? Пишите в комментариях, кого еще страстно обнял Андрей Михайлович? P.s. во время съемок вся съемочная группа настолько перепугалась, что казалось на несколько секунд мир остановился", - говорится в подписи к публикации.

Напомним, Полякова не сдержала эмоций после выходки Данилко на шоу "Маска": "Михайлович топ".

Как сообщала Politeka, Продюсер Сердючки впервые рассказал, кто виноват в болезни Данилко и когда прощальный тур: "Перекрыли все"

Также Politeka писала, Данилко жестко "обломал" Пономарева, хватило одной ноты: "Котенок, ну не получилось".