Известная актриса Моника Беллуччи показала себя в летнем образе

Как пишет Politeka.net, 56-летняя красотка уже давно покорила сердца фанатов по всему миру. Моника на свой возраст выглядит просто божественно и радует неувядающей красотой. За Беллуччи в социальных сетях следят миллионы людей, где актриса публикует постоянно новые образы.

На новом фото Моника надела легкое платье с разрезом, демонстрируя идеальные ножки на каблуках. Красотка позировала на солнце, что добавило легкости снимку.

"Хороших выходных", - написала Моника под фото.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасная дама", "О, она очень обаятельна", "Перестань быть такой идеальной", "Моника, ты мое вдохновение !!", "И тебе тоже - Моника", "Старая, но золотая", "Легенда на все времена", "Большое спасибо", "Ты не можешь быть настоящей", "Королева", "Ты лучшая на земле".

Мы писали, что знаменитая итальянская актриса и модель Моника Беллуччи в атласном наряде не стала прятать главную красоту.

На своей странице в социальной сети Инстаграм Моника поделилась фото с новым образом, на котором позировала в атласном наряде с глубоким декольте и смогла покорить даже необычной прической.

Напомним, 56-летняя Беллуччи в прозрачном платье доказала, что красота не подвластна возрасту

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