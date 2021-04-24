Певица Оля Полякова отправилась на отдых, где встретилась с известной телеведущей, Катей Осадчей

Артистка является частой героиней различных передач о звездах шоу-бизнеса, передает Politeka.net. Все дело в том, что Оля Полякова благодаря своему таланту, чувству юмора и большой харизме завоевала большую любовь публики. Каждый поклонник хочет знать о своем кумире все, а артистка всегда старается делиться информацией.

Поэтому певица активно ведет страницы в соцсетях, где показывает кадры из своей жизни. В этот раз Оля опубликовала серию сторис в Инстаграм, рассказав, что сейчас находится на отдыхе.

Кроме того, звезда проводит время не только с семьей, но и встретилась с известной телеведущей "Світського життя" Катей Осадчей.

Полякова и Осадчая записали совместное видео, представ в купальниках.

Красотки померились формами, прикрыв глаза за стильными темными очками.

"Боже, где бы мы еще, дорогая моя, с тобой встретились?", - с улыбкой поинтересовалась Полякова.

"В "Світськом житті"... накануне Пасхи", - смеясь, ответила Осадчая.

"Прекрасно", - подытожила Оля, послав в камеру воздушные поцелуи.

К слову, в СМИ активно обсуждается тема возможной третьей беременности Кати Осадчей, пока звезда не дает комментариев по этому поводу.

Напомним, Оля Полякова уехала в Турцию, откуда поделилась семейным снимком.

"Наша банда! Я никогда не отдыхала в девичьей компании, ни с подругами, ни даже с друзьями, только с семьей..., я так была загружена работой, что отдых с семьей для меня был единственным шансом провести с ними время", - написала артистка.

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