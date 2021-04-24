Певица Оля Полякова отправилась на отдых, где встретилась с известной телеведущей, Катей Осадчей
Артистка является частой героиней различных передач о звездах шоу-бизнеса, передает Politeka.net. Все дело в том, что Оля Полякова благодаря своему таланту, чувству юмора и большой харизме завоевала большую любовь публики. Каждый поклонник хочет знать о своем кумире все, а артистка всегда старается делиться информацией.
Поэтому певица активно ведет страницы в соцсетях, где показывает кадры из своей жизни. В этот раз Оля опубликовала серию сторис в Инстаграм, рассказав, что сейчас находится на отдыхе.
Кроме того, звезда проводит время не только с семьей, но и встретилась с известной телеведущей "Світського життя" Катей Осадчей.
Полякова и Осадчая записали совместное видео, представ в купальниках.
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Красотки померились формами, прикрыв глаза за стильными темными очками.
"Боже, где бы мы еще, дорогая моя, с тобой встретились?", - с улыбкой поинтересовалась Полякова.
"В "Світськом житті"... накануне Пасхи", - смеясь, ответила Осадчая.
"Прекрасно", - подытожила Оля, послав в камеру воздушные поцелуи.
К слову, в СМИ активно обсуждается тема возможной третьей беременности Кати Осадчей, пока звезда не дает комментариев по этому поводу.
Напомним, Оля Полякова уехала в Турцию, откуда поделилась семейным снимком.
"Наша банда! Я никогда не отдыхала в девичьей компании, ни с подругами, ни даже с друзьями, только с семьей..., я так была загружена работой, что отдых с семьей для меня был единственным шансом провести с ними время", - написала артистка.
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