В соцсетях бурно обсуждают возможную ссору Ксении Мишиной и Александра Эллерта

Как сообщает Politeka.net, поклонники Ксении Мишиной и Александра Эллерта бурно обсуждают в соцсетях возможный раздор пары. Сначала пользователи заметили, что звезды отписалась от возлюбленного в соцсети, потом комика не увидели на вечеринке сына актрисы в честь дня рождения, а затем она улетела на съемки за границу без него. На днях Ксения написала в своем микроблоге в Instagram загадочный и чувственный пост о примирении двух миров, а теперь вообще заговорила о страданиях и смерти.

"Холостячка" опубликовала в соцсети черно-белое фото, на котором видно ее глубокий проникновенный взгляд. А в подписи к нему рассказала секрет вашего спокойствия и гармоничной личности. "Наблюдать, понимая, что ваше тело, имя и жизнь - это игра по божественному сценарию, временность, то, что тленно, скоротечно и непостоянно! А вот истинное Вы – это ваша Душа... И это вечность. Все страдания, переживания и проблемы принадлежат только вашему телу и той игре, в которую оно играет... И когда Вы принимаете факт того, что ваша Душа и тело отделимы и существуют в совершенно в разных течениях, Вы совершенно по-иному чувствуете и управляете собой и соответственно своей жизнью! Наблюдайте, принимайте, тренируйте своё сознание и несомненно ощутите этот дзен!", - написала Мишина.

Этим постом она заставила многих задуматься, фанаты принялись бурно обсуждать ее новую публикацию в соцсети. "Безумно красивая", "Как всегда, божественно красива", "Вдохновляюсь вашей мудростью", "Благодарю за напоминание", "Очень мудрые слова", - пишут в комментариях к фото.

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