Дочь звезды "Квартал 95" Елена Кравец Маша показала, чем занята в спальне

Как пишет Politeka.net, Маша Кравец недавно отпраздновала 18-летие, хотя живет отдельно от родителей с 16 лет. Елена сняла девочке квартиру, где она жила вместе с подругой. Мария хоть и есть в социальных сетях, но не так часто что-то публикует из личной жизни.

Но этот раз стал исключением, ведь мМша опубликовала ролик в Инстаграм, где на неожиданных кадрах показала только свою руку. Интересно было другое - на кровати лежала подушка, на которой был изображен Валерий Меладзе. Красотка начала отходить от подушки, играя пальцами.

"Сто шагов назад.....", - подписала кадры Мария, вспомнив одну из песен композитора.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис нет подобных инструментов для взаимодействия.

Мы писали, что дочь известной украинской актрисы, звезды "Квартал 95" Елены Кравец впечатлила взрослой фотосессией.

На свежих фото девушка предстала в очень соблазнительном виде. Она позировала в белом кружевном корсете, который напоминал белье. Мария сидела на кровати, сбросив с себя рубашку и засветив аппетитные формы. Стоит отметить, что с возрастом Мария все больше становится похожей на свою маму.

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